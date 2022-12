Ziyech di nuovo leader col Marocco: il Milan ci prova

Il Milan continua a tenere Ziyech sotto osservazione, l’esterno poco brillante con il Chelsea sta incantando con la sua leadership al Mondiale

Uomo chiave del Marocco in Qatar, i rossoneri stanno continuando a monitorare la situazione. Il profilo è proprio perfetto per la squadra di Pioli e dopo il Mondiale non è da escludere un assalto da parte di Maldini e Massara. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.