La Juventus lavora con la Fiorentina per Marko Pjaca ma ha un piano per strappare ai viola Milenkovic e Chiesa

Sergej Milinkovic-Savic è stato a lungo un sogno della Juventus ma i bianconeri hanno deciso di accantonarlo per un altro sogno: Cristiano Ronaldo. Da Milinkovic a Milenkovic però il passo è breve. Il club bianconero lavora anche sul fronte cessioni e sta per cedere Marko Pjaca alla Fiorentina. Dopo la fine del Mondiale, il quadro sarà più chiaro ma il giocatore vuole rimanere in Serie A e ha già dato il suo assenso ai viola, grazie all’ottimo pressing di Pantaleo Corvino.

La Juve potrebbe venire incontro alle richieste della Fiorentina per Marko Pjaca, strappando però un’opzione per il difensore Milnekovic, classe ’97, pagato solo 5 milioni un anno fa dal Partizan, ma soprattutto per Federico Chiesa, vero obiettivo di mercato per il 2019. La Juve e la Fiorentina, dopo Bernardeschi, potrebbero continuare a fare affari. La Juventus troverebbe le porte chiuse per il serbo (e per l’azzurro) ora. Fra un anno tutto può cambiare. Corvino vuole Marko Pjaca subito e secondo Tuttosport dovrà fare qualche concessione alla Juventus. I bianconeri, lungimiranti, potrebbero mettere le mani su Milenkovic e Chiesa con un anno d’anticipo.