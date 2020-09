Milik alla Roma e Dzeko alla Juve, accordo a un passo: presto le visite mediche

Tutto fatto tra Napoli, Roma e Juventus: Milik vestirà giallorosso mentre Dzeko è pronto a sbarcare a Torino. I dettagli

Siamo alla fine della corsa. Arkadiusz Milik alla Roma, Edin Dzeko alla Juve: l’affare è stato chiuso tra tutte le parti in causa con i giocatori che sono pronti a svolgere le visite mediche per i rispettivi nuovi club.

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, Milik rinnoverà formalmente per un anno con il Napoli per poi approdare alla Roma con la formula del prestito con obbligo di riscatto (3 più 15 più 7 di bonus. Ci sono delle ultime pendenze da risolvere tra il polacco e il club azzurro prima del via libera finale.

Dzeko arriverà in bianconero a fronte di un pagamento di 15 milioni da parte della Juve e firmerà un contratto di due anni a 7,5 milioni a stagione. La lunga telenovela è finita.