Milinkovic & Luis Alberto, Sarri ha (ri)trovato la formula

Milinkovic-Savic e Luis Alberto di nuovo insieme in Atalanta-Lazio: Sarri forse ha ritrovato la formula dell’equilibrio

“Aprite le porte alla bellezza“, con questo slogan la Lazio dava il benvenuto a Maurizio Sarri lo scorso giugno. La dirigenza si affidava al carisma del Comandante, dando un taglio netto con il passato targato Simone Inzaghi e gettando le basi per un calcio spettacolare, ma di attuazione difficilmente immediata.

Troppo radicata nelle menti dei calciatori biancocelesti la filosofia dell’attuale tecnico dell’Inter, più “terreno” del toscano e per questo più facilmente comprensibile. Passare da quasi 5 anni di 352 a un 433 poi, rendeva il tutto ancora più confuso. Lo si è visto per ampi tratti del campionato in corso, lo si è visto anche nelle scelte di Sarri, che è stato quasi costretto a rinunciare alla presenza simultanea di Luis Alberto e Milinkovic, che sotto la gestione Inzaghi erano insostituibili.

