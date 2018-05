Allegri e i top player: Milinkovic-Savic è il sogno della Juve

Il centrocampista della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, è il grande sogno di mercato della Juventus: le ultimissime

Si chiama Sergej Milinkovic-Savic il sogno di mercato della Juventus. Il centrocampista della Lazio, classe 1995, sta disputando una grande stagione ed è finito già in doppia cifra in termini di marcature. Il giocatore è cresciuto tantissimo ed è diventato un pilastro della formazione di Simone Inzaghi. Il serbo è uno dei sogni di mercato della Juve. Allegri chiederà rinforzi e, oltre a Emre Can, affare praticamente già concluso, dovrebbe arrivare un nuovo centrocampista in previsione delle partenze di Marchisio e Khedira. Il centrocampista della Lazio è uno dei nomi fatti da Allegri alla dirigenza della Juventus.

Secondo Tuttosport, l’allenatore vuole aumentare la fisicità lì in mezzo e un centrocampo composto da Emre Can-Pjanic-Milinkovic-Matuidi soddisferebbe pienamente le richieste di Max Allegri. Non è semplice però arrivare al centrocampista della Lazio perché il presidente Lotito ne fa una valutazione molto alta. Il numero uno laziale chiede 80-100 milioni di euro e per la Juve non sarà semplice trattare con la Lazio. Le alternative portano a Ramsey dell’Arsenal, Pellegrini della Roma, Cristante dell’Atalanta ma i bianconeri valutano anche altre piste come Verratti e Rabiot, due centrocampisti con caratteristiche differenti rispetto a Sergej ma che comunque potrebbero soddisfare il tecnico bianconero.