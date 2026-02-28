Milinkovic Savic, idea Tare: il Milan accende il sogno dell’ex Lazio. Scenario reale o semplice suggestione?

Milinkovic Savic, l’idea del ds rossonero Igli Tare scuote il Milan: il sogno dell’ex Lazio torna d’attualità, le ultime

Il mercato del Milan prende quota attorno a un’idea che intreccia presente e memoria: il possibile ritorno in Italia di Sergej Milinković‑Savić, un nome che da solo evoca anni di grande Lazio. Secondo Tuttosport, Igli Tare — oggi uomo mercato rossonero — avrebbe individuato nel serbo il profilo ideale per dare peso e qualità al centrocampo di Massimiliano Allegri.

Milinković‑Savić, il sogno (quasi) impossibile

Il “Sergente” è blindato dall’Al‑Hilal con un contratto da circa 20 milioni a stagione e un rinnovo fresco fino al 2028. Ostacoli enormi, quasi insormontabili. Eppure il rapporto speciale con Tare, l’uomo che lo scoprì e lo portò alla Lazio, alimenta una suggestione che continua a circolare con insistenza attorno a Milanello. L’operazione resta ai limiti dell’irrealizzabile, ma non è stata accantonata.

Le alternative: esperienza e futuro

Tare, però, non si limita al grande sogno. Sul suo taccuino compaiono due profili molto diversi tra loro, ma entrambi funzionali alla costruzione di un centrocampo più completo.