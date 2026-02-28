Calciomercato
Milinkovic Savic, idea Tare: il Milan accende il sogno dell’ex Lazio. Scenario reale o semplice suggestione?
Il mercato del Milan prende quota attorno a un’idea che intreccia presente e memoria: il possibile ritorno in Italia di Sergej Milinković‑Savić, un nome che da solo evoca anni di grande Lazio. Secondo Tuttosport, Igli Tare — oggi uomo mercato rossonero — avrebbe individuato nel serbo il profilo ideale per dare peso e qualità al centrocampo di Massimiliano Allegri.
Milinković‑Savić, il sogno (quasi) impossibile
Il “Sergente” è blindato dall’Al‑Hilal con un contratto da circa 20 milioni a stagione e un rinnovo fresco fino al 2028. Ostacoli enormi, quasi insormontabili. Eppure il rapporto speciale con Tare, l’uomo che lo scoprì e lo portò alla Lazio, alimenta una suggestione che continua a circolare con insistenza attorno a Milanello. L’operazione resta ai limiti dell’irrealizzabile, ma non è stata accantonata.
Le alternative: esperienza e futuro
Tare, però, non si limita al grande sogno. Sul suo taccuino compaiono due profili molto diversi tra loro, ma entrambi funzionali alla costruzione di un centrocampo più completo.
- Leon Goretzka — Il centrocampista del Bayern è considerato un obiettivo concreto. Struttura fisica, leadership, abitudine ai palcoscenici europei: caratteristiche che si integrerebbero bene con le idee di Allegri. La concorrenza internazionale è forte, ma il Milan osserva con attenzione.
- Konstantinos Karetsas — Il talento del Genk, appena diciottenne, è uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo. Tre gol già segnati con la nazionale greca e un potenziale che intriga chi vuole programmare il futuro senza rinunciare al presente. Per i rossoneri rappresenterebbe un investimento strategico
