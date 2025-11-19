Militao Real Madrid, nuovo stop per il centrale brasialiano di Xabi Alonso! Il difensore out due settimane dopo il problema in amichevole con la Nazionale

Calcio Estero
Militao Real Madrid, nuovo stop per il centrale brasialiano di Xabi Alonso! Il tecnico dei Blancos perde il difensore dopo uno stop in amichevole con la Nazionale
Come comunicato dal Real Madrid sul proprio sito ufficiale, Éder Militão dovrà fermarsi per almeno due settimane a causa di un infortunio muscolare al grande adduttore della gamba destra, accusato durante l’amichevole fra il Brasile e la Tunisia giocata martedì in Francia. Gli accertamenti effettuati dal Servizio Medico del club hanno confermato la diagnosi, e ulteriori aggiornamenti seguiranno nei prossimi giorni.
Per il difensore brasiliano classe ’98, lo stop obbligato implica l’assenza nelle prossime sfide del Real Madrid. Militao salterà sicuramente il match di campionato contro l’Elche, in programma domenica, il Girona il 30 novembre, e la partita di Champions League contro l’Olympiacos di martedì 26 novembre.
L’obiettivo del giocatore è tornare a disposizione dell’allenatore Xabi Alonso per la sfida contro l’Athletic Club di Bilbao il 3 dicembre, anche se i tempi per recuperare e tornare in campo sembrano stretti, con il brasiliano che potrebbe non essere disponibile nemmeno per la panchina al San Mamés.
COMUNICATO – «A seguito degli accertamenti effettuati oggi dal Servizio Medico del Real Madrid sul nostro giocatore Éder Militão, è stata diagnosticata una lesione muscolare al grande adduttore della gamba destra. Seguiranno ulteriori aggiornamenti».
