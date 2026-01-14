Mingueza Juve: svolta sulla fascia per i bianconeri, chiusura in arrivo già a gennaio. Lo sviluppo della trattativa

Mingueza Juve: i bianconeri vogliono chiudere l’operazione per l’esterno del Celta Vigo già a gennaio. Cosa sta succedendo

Il calciomercato invernale 2026 della Juventus batte un colpo che potrebbe rivelarsi decisivo per gli equilibri della Serie A. Dopo settimane di sondaggi sottotraccia e un corteggiamento serrato, la dirigenza bianconera ha rotto gli indugi: Oscar Mingueza è sempre più vicino a sbarcare a Torino. Alla Continassa è scattata l’ora X. La priorità assoluta, dettata dalle esigenze tattiche di Luciano Spalletti, era quella di puntellare la retroguardia con un elemento di qualità immediata. Il tecnico di Certaldo ha individuato nello spagnolo il tassello mancante per blindare la difesa.

La trattativa: il nodo Barcellona e l’anticipo su giugno

L’operazione con il Celta Vigo ha subito una brusca accelerazione nelle ultime ore. La trattativa, inizialmente complessa, si era incagliata sulla resistenza del club galiziano, frenato da una clausola che prevede il versamento del 50% della futura rivendita al Barcellona. Tuttavia, la volontà della Juventus di chiudere subito ha fatto la differenza. I bianconeri hanno deciso di non attendere la scadenza del contratto a giugno (quando il giocatore si sarebbe liberato a parametro zero), ma di presentare un’offerta convincente per anticipare l’arrivo del classe ’99 a gennaio. Una mossa strategica per bruciare la concorrenza europea e consegnare il rinforzo a Spalletti per il girone di ritorno.

Il profilo: duttilità e scuola “Masia”

Ma chi è il nuovo obiettivo bianconero? Oscar Mingueza è un difensore moderno, cresciuto nella prestigiosa cantera del Barcellona, la Masia, garanzia di tecnica e visione di gioco. La sua caratteristica principale, che ha stregato la direzione sportiva juventina, è l’estrema duttilità tattica: nasce difensore centrale, ma negli anni al Celta ha trovato la consacrazione come terzino destro di spinta e qualità (numerosi gli assist forniti nelle ultime stagioni in Liga).

Questa versatilità permetterà alla Juventus di cambiare pelle in corsa, passando agevolmente da una difesa a quattro a una linea a tre o cinque, senza sprecare slot nelle sostituzioni. Con Mingueza, la Juve lancia un messaggio chiaro alle rivali: per la volata Scudetto non si bada a spese.