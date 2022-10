Ministro dello Sport, favorita Colosimo: «Serve un dicastero competente»

Ministro dello Sport, Chiara Colosimo favorita per ricoprire questa carica: qual è l’attuale situazione. Le ultime

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Chiara Colosimo è favorita per ricoprire il ruolo di Ministro dello Sport, anche se prima bisogna risolvere alcune grane, come la sua possibile candidatura nel centrodestra per le prossime regionali del Lazio.

Francesco Lollobrigida, esponente di FdI, ha però assicurato che presto ci saranno novità. Le sue parole a Gr Parlamento: «Per noi lo sport è fondamentale tanto da meritare un dicastero competente. Credo che ci sarà».