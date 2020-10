Miracolo Italiano, il coraggio e la forza delle idee per salvare lo Spezia

Lo Spezia di Vincenzo Italiano è una ventata di aria fresca per la Serie A: con il coraggio e la forza delle idee i liguri sono una neopromossa dall’atteggiamento più offensivo che mai

Vero, il risultato non ha sorriso del tutto nel 2-2 contro il Parma, ma la prestazione dello Spezia al Tardini è stata l’ennesima conferma su quanto di buono Vincenzo Italiano stia costruendo per provare a raggiungere la salvezza in Serie A attraverso un metodo decisamente diverso dal solito. Il tutto con assenze infinite, tra Covid e infortuni, e un gruppo di giovani e giovanissimi con scarsissima esperienza ad alto livello.

Dopo la gavetta in Serie D e la prima grande impresa raggiungendo la promozione dalla C alla B con il Trapani, l’anno scorso Italiano ha compiuto un vero capolavoro: in fondo alla classifica dopo le prime giornate in nel campionato cadetto, il suo Spezia ha lentamente ma inesorabilmente preso corpo conquistando alla fine una storia vittoria nei playoff e l’accesso alla Serie A.

Ora, il capolavoro sarebbe la salvezza al gradino superiore, senza in alcun modo snaturare se stesso e le proprie idee: l’approccio offensivo di Vincenzo Italiano non ha infatti minimamente risentito del salto di categoria, vedere per credere l’atteggiamento tenuto per tutta la gara contro il Parma. Avanti 2-1, invece che speculare, gli spezzini hanno continuato ad attaccare addirittura in alcune circostanze con 7 uomini: solamente la sfortuna di tre legni colpiti ha negato una meritata vittoria ai liguri, raggiunti in pieno recupero sul 2-2 da un calcio di rigore. Ma il coraggio e la forza di perseverare nelle proprie idee fanno di Italiano e dello Spezia una ventata di aria fresca per il calcio italiano, una maniera di intendere il ruolo di neopromossa che meriterebbe vera gloria.