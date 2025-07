Miretti Juve, il centrocampista è in uscita! Piace a tre club di Serie A: per questa cifra può lasciare i bianconeri!

Miretti Juve, il centrocampista è in uscita! Piace a tre club di Serie A: per questa cifra può lasciare la Vecchia Signora!

Il futuro di Fabio Miretti, centrocampista nato nel 2003 e cresciuto nel vivaio bianconero, potrebbe presto allontanarsi da Torino. Dopo una stagione complicata, in cui ha perso progressivamente spazio sotto la guida di Igor Tudor — allenatore croato noto per il suo pragmatismo tattico — il giovane talento italiano appare sempre più vicino all’uscita.

Juventus pronta a cedere: le squadre interessate

Secondo fonti di mercato, tra cui il giornalista Nicolò Schira su X, tre club di Serie A hanno già avviato contatti per valutare l’ingaggio del centrocampista: Napoli, Bologna e Genoa. Tutte e tre le squadre sono alla ricerca di rinforzi per il reparto centrale e vedono in Miretti una scommessa a lungo termine. Il giocatore ha già accumulato oltre 50 presenze in Serie A, dimostrando qualità tecniche e visione di gioco, ma a Torino non ha trovato continuità, complice la forte concorrenza a centrocampo.

Valutazione e strategie della Juve

La Juventus ha fissato il prezzo del cartellino tra i 15 e i 20 milioni di euro, cifra che riflette il potenziale del giocatore e il valore di mercato legato alla sua giovane età. Il club torinese, attualmente impegnato in una ristrutturazione della rosa, punta a snellire il monte ingaggi e a dare spazio a profili più in linea con la visione tecnica di Tudor, che sembra non avere piani immediati per il classe 2003.

Un talento da valorizzare altrove

Nonostante le difficoltà incontrate nella stagione appena conclusa, Miretti resta uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano. Il trasferimento in una squadra pronta a investire su di lui potrebbe rappresentare l’occasione giusta per esprimere al meglio le sue potenzialità. Napoli, Bologna e Genoa si contendono un profilo giovane, dinamico e con margini di crescita importanti: la prossima tappa della carriera del centrocampista potrebbe segnare un nuovo inizio e rilanciare il suo percorso in Serie A.