Miretti Juventus, il centrocampista classe 2003 ha lasciato il campo nell’amichevole interna: ecco cosa filtra sulle sue condizioni

Giornata di attesa in casa Juventus, con gli occhi puntati sulle condizioni di Fabio Miretti. Il centrocampista bianconero, classe 2003, si è presentato questa mattina al J Medical per sottoporsi agli esami strumentali che dovranno chiarire l’entità dell’infortunio accusato durante l’ultima amichevole disputata all’Allianz Stadium.

Il problema è emerso ieri sera, nel corso del test in famiglia contro la Juventus Next Gen. Al 38’ del primo tempo, Miretti ha avvertito un fastidio muscolare al flessore della coscia destra, decidendo di fermarsi immediatamente per evitare rischi maggiori. Lo staff tecnico ha optato per la sostituzione, inserendo Jonas Rouhi al suo posto.

Le immagini diffuse mostrano il centrocampista all’ingresso del centro medico bianconero, accompagnato dal personale della società. L’obiettivo è quello di valutare con precisione l’eventuale entità della lesione e capire i tempi di recupero, un aspetto cruciale considerando l’imminente avvio della stagione di Serie A.

In casa Juventus, la speranza è che si tratti soltanto di un affaticamento o di un problema di lieve entità, tale da permettere al giovane talento di tornare a disposizione di Igor Tudor già nelle prime giornate di campionato. La società, tuttavia, mantiene la consueta prudenza, in attesa dell’esito degli esami che sarà determinante per stilare un programma di recupero mirato.

Il percorso di Miretti in bianconero è stato caratterizzato da continuità e crescita, con un minutaggio importante anche nelle passate stagioni. La sua duttilità tattica e la capacità di inserirsi negli spazi lo rendono un elemento prezioso nello scacchiere di Motta, che punta su di lui per dare dinamismo e qualità alla mediana.

Nelle prossime ore è atteso un comunicato ufficiale da parte della Juventus che chiarirà la diagnosi e i tempi di rientro. Per i tifosi bianconeri, l’auspicio è che il problema non comprometta la presenza di Miretti nell’avvio di stagione, con l’esordio in campionato ormai alle porte e un calendario fitto di impegni che richiederà l’apporto di tutta la rosa.