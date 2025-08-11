Miretti Napoli, trattativa per il centrocampista rimane in stand-by: la distanza sulla valutazione economica

Miretti Napoli, cosa manca ai partenopei per chiudere la trattativa con la Juventus: le ultime sul centrocampista bianconero

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la trattativa tra Napoli e Juventus per il trasferimento di Fabio Miretti è momentaneamente ferma. Il nodo principale della trattativa riguarda la valutazione economica del centrocampista classe 2003, con le due società ancora lontane da un accordo definitivo.

La Juventus punta a ottenere una cifra complessiva più alta, cercando di inserire nel contratto bonus legati a specifici obiettivi raggiunti dal giocatore. Questo permetterebbe ai bianconeri di aumentare il valore dell’affare in base al rendimento di Miretti, un elemento considerato fondamentale per i campioni d’Italia.

Dall’altra parte, però, il Napoli ha fissato un tetto massimo di spesa intorno ai 14 milioni di euro, cifra che include sia il pagamento iniziale sia eventuali bonus. La società partenopea non è disposta a superare questa soglia, condizione che al momento blocca ogni possibile avanzamento della trattativa.

L’operazione è quindi in stand-by in attesa di eventuali rilanci da parte del club campano o di una maggiore disponibilità da parte della Juventus. Entrambe le parti restano in attesa di sviluppi, con il mercato che procede e la necessità per il Napoli di rinforzare il centrocampo in vista della nuova stagione.

Fabio Miretti è un giovane talento molto seguito in Serie A e rappresenta un profilo interessante per il progetto tecnico del Napoli, ma la distanza economica al momento è il principale ostacolo per la conclusione dell’affare. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per capire se le parti troveranno un punto di incontro o se la trattativa resterà congelata.

Il calciomercato è sempre in evoluzione e, nonostante questa pausa, il nome di Miretti resta tra quelli più caldi in casa Napoli. Gli aggiornamenti arriveranno probabilmente nei prossimi giorni, con entrambe le squadre che cercano la soluzione migliore per chiudere la trattativa.