Mitrovic Milan, clamorosa opportunità a parametro zero per i rossoneri: tutti i dettagli sul colpo

Mitrovic Milan, l’attaccante serbo nel mirino del club rossonero: le ultime sul centravanti dell’Al Hilal in uscita dal club arabo

Il Milan osserva con attenzione una delle situazioni più calde del calciomercato europeo: il futuro di Aleksandar Mitrović, centravanti serbo attualmente in forza all’Al-Hilal. Secondo le ultime notizie riportate da “Transfer News Live”, il club saudita si appresta a pagare la clausola rescissoria da 25 milioni di euro per il giocatore, ma la possibilità che il bomber si liberi a parametro zero apre scenari molto interessanti per il mercato italiano. La notizia ha subito attirato l’interesse del Milan, pronto a cogliere un’occasione di alto profilo per rafforzare il reparto offensivo.

L’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera ha rilanciato le ambizioni del club. Un giocatore come Mitrović, attaccante centrale con spiccate doti fisiche e senso del gol, potrebbe diventare il punto di riferimento di una squadra che punta a tornare competitiva sia in Serie A sia nelle competizioni europee. La sua capacità di finalizzazione e il gioco aereo lo rendono un profilo ideale per l’attacco di Allegri, noto per il suo pragmatismo tattico e la gestione intelligente degli uomini offensivi.

Se l’operazione dovesse concretizzarsi, il Milan potrebbe assicurarsi un centravanti di classe mondiale a costo zero, una vera e propria opportunità per rinforzare la squadra senza gravare sul bilancio. Nonostante la Premier League resti una destinazione possibile per il serbo, l’attrattiva del progetto rossonero, unita al prestigio della Serie A, potrebbe convincere Mitrović a trasferirsi a Milanello.

Nei prossimi giorni, il club di Tare e Allegri monitorerà la situazione con la massima attenzione, pronto a muoversi al momento giusto. L’arrivo di Aleksandar Mitrović rappresenterebbe non solo un colpo di grande impatto tecnico, ma anche un segnale chiaro delle ambizioni del Milan di tornare protagonista in Europa. La concorrenza sarà serrata, ma la strategia rossonera punta a trasformare questa opportunità in un vero affare di mercato.