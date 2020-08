Mkhitaryan carica: «Diamo il massimo per il finale di stagione»

Henrikh Mkhitaryan ha postato un messaggio tramite i propri profili social commentando la fine del campionato e caricando l’ambiente in vista dell’inizio di Europa League.

«Ora che abbiamo finito la Serie A, diamo il massimo per l’ultima parte della stagione».

Now that we’ve finished the @SerieA_EN , let’s give it all for the final challenge of the season👊🏼⚽️🔥 #EuropaLeague @OfficialASRoma #micki #mkhitaryan @adidasfootball pic.twitter.com/ouLponZEzH

— Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) August 2, 2020