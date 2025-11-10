Mkhitaryan Inter, brutte notizie per i nerazzurri! Sarà out per il derby di Milano: rientro fissato a dicembre, le ultimissime

Mkhitaryan Inter, tegola per il tecnico nerazzurro Chivu: salta il derby con il Milan, rientro atteso a dicembre. Le ultime

L’Inter approfitta della sosta per le nazionali da prima della classe. Il successo per 2-0 sulla Lazio ha permesso ai nerazzurri di Cristian Chivu di raggiungere la Roma in vetta a quota 24 punti, un’iniezione di fiducia preziosa in vista del prossimo impegno: il derby contro il Milan, che segnerà la ripresa del campionato.

Per Chivu non sarà una partita come le altre. Il tecnico romeno vanta infatti un bilancio positivo nei derby disputati alla guida delle giovanili interiste: 10 sfide contro i rossoneri con 5 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta. Un trend che spera di confermare anche con la prima squadra, nonostante da calciatore il suo score contro il Milan fosse meno favorevole (8 sconfitte, 7 vittorie e 2 pareggi).

Situazione infermeria

La pausa servirà anche a recuperare uomini importanti. Matteo Darmian, fermo da otto gare per un problema al soleo della gamba sinistra, punta a rientrare proprio in occasione della stracittadina. Finora ha collezionato soltanto due brevi apparizioni stagionali, contro Juventus e Slavia Praga.

Più lunghi invece i tempi di recupero per Henrikh Mkhitaryan, infortunatosi ai flessori contro il Napoli. Lo staff medico conta di riaverlo disponibile per la Coppa Italia contro il Venezia del 3 dicembre, mentre appare complicata una sua convocazione per la trasferta di Pisa del 30 novembre.

LEGGI ANCHE – Classifica Assist Serie A 2025/2026: in cinque in vetta

