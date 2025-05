Mls: dopo 3 sconfitte consecutive e l’uscita dalla Champions, l’Inter Miami torna a vincere grazie ai gol di Messi e Suarez

Torna a vincere grazie alle reti di Messi e Suarez l’Inter Miami di Javier Mascherano, che nell’11a giornata di Mls ha portato a casa per 4-1 la vittoria contro il New York Red Bulls.

Per la squadra della Florida, un successo importante che le permette di rimanere in corsa per il primo posto, attualmente a -5 nonostante la partita in meno.

Il successo arriva grazie alle reti iniziali di Picault e Weigandt, la prima su assist di Suarez che poi confeziona il 3-0 al 39′, tornando al gol dopo un digiuno che lo teneva fermo dal 14 marzo scorso.

Nella ripresa, dopo il gol della bandiera di Chupo Moting, ex Psg e Bayern Monaco, al termine del primo tempo, ecco il gioiello di Messi, anche lui tornato a segnare dopo qualche partita a secco (4 gare), spingendo in porta l’assist di Segovia per il 4-1.