Modena, la Serie A è possibile? De Biasi: «Una buona squadra. Per la promozione deve fare una cosa. Ecco le differenze con la mia squadra...»

Modena, il club gialloblù continua a sognare la promozione nel massimo campionato. E De Biasi analizza il campionato degli uomini di Sottil.

Andrea Sottil è in testa alla classifica di Serie B con il Modena dopo un avvio identico a quello che fece Gianni De Biasi nel 2001-02, arrivato di slancio dopo la promozione e filato dritto in Serie A. E proprio De Biasi si esprime su questo campionato dei gialloblu, estremamente intrigante. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport.



IL MODENA DI OGGI – «È una buona squadra. Deve mantenere questa continuità e ha tanti attaccanti forti: la loro rotazione sarà fondamentale. Chichizola è una garanzia, non ha vinto campionati a caso: ha 35 anni, ma io avevo Ballotta…».

IL 3-5-2 DI SOTTIL E IL SUO 3-4-1-2 – «Due squadre di categoria, abbastanza giovani, che si assomigliano. Giocavamo così perché tutti facevano il 4-4-2: in quel modo creavamo superiorità numerica facendo salire uno dei difensori centrali, che oggi si chiamano braccetti».



LE DIFFERENZE – «Gli avversari. Contro di noi c’era il Como di Preziosi che arrivò primo, poi Napoli, Cagliari, Genoa e Samp, squadre che facevano calcio importante».