Venezia, Modolo: «Esordio qui emozione unica. Zanetti punto di forza»

Marco Modolo, difensore del Venezia, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro la Juve: le sue dichiarazioni

Marco Modolo ha parlato al termine della sfida contro la Juventus. Le sue parole e le sue emozioni a Dazn dopo l’esordio in A con la maglia del Venezia:

ESORDIO IN A – «Il campionato in D ce lo siamo giocati con il Campodarsego. L’esordio è una

bella emozione, proprio perché ho vissuto quegli anni. Queste cose me le godo ancora di più degli altri, sono emozioni che porterò dentro per sempre e racconterò ai miei figli».

CONVINZIONE – «Con l’arrivo di Inzaghi in C si capiva di poter fare qualcosa di importante.

Poi c’è stato un anno traballante dove abbiamo rischiato grosso. Mister Dionisi e mister Zanetti hanno fatto qualcosa di importante. Zanetti è il nostro punto di forza».

CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24