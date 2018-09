Modric chiude la polemica: «Ronaldo mi ha mandato un messaggio per congratularsi»

Modric chiude la polemica riguardante il premio UEFA ricevuto ed ammette di essere ancora in ottimi rapporti con Cristiano Ronaldo, che non si era presentato alla cerimonia

Fine della telenovela. Forse. Luka Modric getta acqua sul fuoco dopo le polemiche delle ultime settimane riguardanti l’assegnazione del premio come UEFA Best Player of the Year 2018. Il centrocampista croato, vincitore del riconoscimento, ha negato ogni possibile screzio con Cristiano Ronaldo, altro pretendente al premio. Proprio il neo-attaccante della Juventus – ricorderete – non si era presentato alla cerimonia di Montecarlo in aperta polemica, a quanto pare, con la UEFA per il mancato tributo, scatenando le ire dei vertici europei ed un dibattito quasi infinito negli ultimi giorni.

A chiudere per il momento ogni possibile gossip ci ha pensato tuttavia lo stesso Modric: il centrocampista del Real Madrid, papabile Pallone d’Oro 2018, ha preferito glissare elegantemente ai microfoni de La Gazzetta dello Sport porgendo idealmente la mano all’ex compagno: «Cristiano mi ha mandato un messaggio per congratularsi: io e lui siamo e rimarremo amici», le parole del giocatore croato nei confronti dell’asso portoghese con cui, a quanto sembra, sarebbe rimasto comunque in ottimi rapporti.