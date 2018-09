Il c. t. della Croazia la tocca piano: «Ronaldo egoista, non lo vorrei mai»

Cristiano Ronaldo vs. Modric, il c. t. della Croazia attacca duramente il portoghese della Juventus per l’assenza di Montecarlo

La polemica seguita all’assenza di Cristiano Ronaldo ai sorteggi di Champions League di giovedì scorso a Montecarlo non pare essersi per nulla placata. All’origine del dibattito l’assegnazione del premio UEFA Best Player of the Year 2018, consegnato al miglior giocatore della precedente edizione della Champions, a Luka Modric. Pare dunque che il neo-attaccante della Juventus non abbia propriamente preso benissimo la vittoria dell’ex compagno di squadra al Real Madrid e – proprio per questa ragione – avrebbe quindi scelto di disertare la premiazione scatenando una serie di reazioni piccate a favore o contro, come quella del direttore generale bianconero Beppe Marotta o quella del numero uno della UEFA Aleksander Ceferin.

Tra le meno diplomatiche però senz’altro c’è quella del commissario tecnico della Croazia finalista all’ultimo Mondiale di Russia Zlatko Dalic, che non le ha certo mandate a dire a Ronaldo: «Modric meritava quel premio, è un ragazzo che non è mai cambiato nonostante tutto il successo che ha avuto – le parole di Dalic – . Cristiano Ronaldo invece è troppo egoista. Non vorrei mai in squadra un giocatore del genere: anche se si vincono le partite, lui pensa solo ai suoi gol». Parole di fuoco nei confronti dell’asso portoghese che, tra le altre cose, avrà come partner di attacco quest’anno alla Juve lo stesso Mario Mandzukic fedelissimo di Dalic nell’ultima rassegna iridata.