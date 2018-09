Del Piero contraddice Marotta (e CR7): «Modric ha meritato il premio UEFA»

Del Piero si schiera dalla parte di Modric nella polemica relativa al premio UEFA assegnato al croato e non a Ronaldo. L’ex capitano bianconero contraddice la versione di Marotta

Non una vera e propria polemica, ci mancherebbe altro, ma di sicuro un accenno. Alessandro Del Piero si schiera apertamente contro Beppe Marotta, il direttore generale della Juventus che, appena la settimana scorsa, aveva duramente attaccato la UEFA per l’assegnazione del premio come Best Player of the Year 2018 a Luka Modric in luogo che a Cristiano Ronaldo. Proprio il neo-attaccante bianconero, a quanto pare in polemica con la decisione UEFA, non si era presentato ai sorteggi di Champions League di Montecarlo alla quale avrebbe dovuto presenziare. Un’assenza pesante, comunicata nemmeno un paio d’ore prima dell’inizio della cerimonia, che ha creato dibattito. Dibattito nel quale ieri è intervenuto anche l’ex capitano juventino, dicendo la sua: «Credo che qualcosa non abbia funzionato e per questo si è creata polemica».

«Se Cristiano avesse detto subito che non poteva andare, forse non sarebbe successo niente. Invece così è diverso, anche se ammetto che pure io al posto suo non l’avrei presa bene… – le parole di Del Piero a Sky Sport – . Del resto ci sta rosicare, però Modric il premio l’ha meritato: al Real Madrid ha fatto qualcosa di straordinario lo scorso anno e di solito chi vince quel premio, poi vince anche il Pallone d’Oro». Parole insomma in netto contrasto con quelle pronunciate da Marotta, in nome della Juventus tutta, giovedì. L’ex numero 10 bianconero però ha avuto anche parole al miele per Ronaldo, ancora a quota zero gol dopo partite di campionato: «In Italia ci si difende in superiorità numerica e Ronaldo questo deve ancora capirlo bene. In Europa sarà diverso però, perché avrà più spazio e potrà partite in contropiede: al Real di gol così ne ha fatti tanti, basti pensare a quello in finale due anni fa proprio contro la Juve. Alla fine i bianconeri possono essere contenti così: hanno vinto tre partite senza i gol di Ronaldo e Paulo Dybala».