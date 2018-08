Luka Modric può lasciare il Real Madrid. Nei prossimi giorni incontro decisivo con Florentino Perez. L’Inter alla finestra

L’Inter aspetta e spera. Luka Modric è il grande sogno di mercato dei nerazzurri e non sembra essere una chimera. Il centrocampista croato può davvero lasciare il Real Madrid e incontrerà il presidente Florentino Perez nella giornata di mercoledì: l’incontro sarà decisivo perché il giocatore potrebbe siglare un patto d’uscita con il Real Madrid e potrebbe trasferirsi all’Inter. Il giocatore ha altri 2 anni di contratto con i Blancos ma senza un nuovo accordo potrebbe terminare anzitempo la sua avventura al Santiago Bernabeu.

La volontà del giocatore può essere decisiva e può servire per saltare l’ostacolo della clausola da 750 milioni di euro. Il presidente Florentino Perez infatti ha chiesto i soldi della clausola ai nerazzurri ma nulla è impossibile se il 32enne regista dovesse scegliere di andare via dal Real Madrid. Il giocatore potrebbe tentare una nuova avventura in Italia per raggiungere Vrsaljko, Perisic e Brozovic in nerazzurro. Dopo Zinedine Zidane e Cristiano Ronaldo, il Real Madrid potrebbe perdere un altro pezzo pregiato. Ausilio e Gandini attendono alla finestra e sperano nella rottura con il Real Madrid per coronare il grande sogno Luka Modric.