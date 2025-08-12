Modric Milan, Allegri adesso cambia tutto: ecco la nuova strategia con l’asso croato

Modric Milan, il tecnico Massimiliano Allegri adesso cambia tutto con l’ex talento del Real Madrid, ecco la nuova strategia con l’asso croato

Con l’inizio della nuova stagione ormai davvero imminente, il Milan si trova ad affrontare una delle sfide più affascinanti del calciomercato e della pianificazione tattica: come sfruttare al meglio il suo centrocampo, ricco – e su queston non ci sono dubbi – di qualità e abbondanza. Questa domanda diventa ancora più rilevante con l’arrivo di Massimiliano Allegri come allenatore e di Igli Tare nelle vesti di Direttore Sportivo. Al centro di questo dibattito, c’è un nome che spicca: Luka Modric.

Nonostante l’età che si avvicina ai 40 anni, il fuoriclasse croato continua a dimostrare una qualità di gioco straordinaria e una resistenza fisica notevole. Come sottolineato da Tuttosport, la sua abilità nel leggere il gioco lo rende una risorsa fondamentale per il Milan. Il quotidiano torinese ha titolato: “Certezza Milan, a Modric la bacchetta del Direttore”, sottolineando il suo ruolo strategico nel progetto rossonero.

“Allegri lo utilizzerà al centro per sfruttare la sua capacità di gestire le situazioni e per preservarlo dal punto di vista fisico”, scrive Tuttosport. Questa scelta tattica massimizza l’impatto di Modric, preservandolo fisicamente e permettendogli di esprimere al meglio le sue doti di regista. La sua posizione centrale nel gioco gli consente di dettare i tempi e ispirare le azioni offensive.

Con una partita a settimana, Tuttosport suggerisce che “sarà difficile tener fuori l’ex Pallone d’Oro”, indicando che Allegri lo considererà una presenza fissa in campo. A completare il centrocampo, giocatori come Ruben Loftus-Cheek, Youssouf Fofana e Ermal Jashari garantiranno forza fisica e dinamismo. Il ruolo di Igli Tare sarà fondamentale nell’arricchire il centrocampo, dando a Allegri le risorse necessarie per affrontare la stagione. Il Milan sembra puntare su un centrocampo equilibrato, con Modric come vero “Direttore d’orchestra”.