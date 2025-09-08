Modric: «Voglio far ritornare grande il Milan. Sull'accoglienza che mi hanno fatto qui...» - Calcio News 24

Luka Modric al Milan: un nuovo inizio carico di speranze. La situazione raccontata dal centrocampista

L’arrivo di Luka Modric al Milan ha portato una ventata di entusiasmo in un ambiente affamato di successi e desideroso di ritornare ai vertici del calcio italiano. Il campione croato, che ieri ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Croazia in vista della sfida contro il Montenegro, ha espresso grande soddisfazione per questa nuova avventura rossonera.

Modric, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, ha sottolineato l’importanza di questa fase di adattamento, dichiarando: «Posso dire solo cose positive: il club, la squadra, i compagni e l’allenatore mi hanno accolto nel miglior modo possibile. Sono entusiasta del club, della sua grandezza, dell’organizzazione. Si vede che è uno dei club più grandi al mondo, anche se attualmente non è ai livelli di risultati degli anni Novanta o Duemila».

Queste parole hanno ulteriormente alimentato l’entusiasmo dei tifosi rossoneri, già impressionati dalle qualità tecniche e dal carisma di Modric. Sotto la guida di Massimiliano Allegri, il Milan sta costruendo un progetto tecnico e tattico ambizioso, e il croato si è subito imposto come uno dei pilastri fondamentali di questa nuova fase.

Il Direttore Sportivo Tare ha lavorato intensamente per assicurarsi un giocatore del calibro di Modric, e i risultati sono già visibili in campo. Allegri ha schierato il centrocampista titolare nelle prime partite stagionali, posizionandolo come regista davanti alla difesa. Contro Cremonese e Lecce, Modric ha dettato i ritmi di gioco con una visione e una tecnica sopraffine, caratteristiche che lo distinguono da molti altri.

Uno dei momenti più significativi è stato il suo primo assist in maglia rossonera, arrivato nella trasferta in Puglia: una punizione calciata con precisione millimetrica che ha trovato la testa di Loftus-Cheek per il gol del momentaneo 1-0. Questo gesto tecnico ha dimostrato non solo la sua abilità, ma anche il ruolo di leader in campo che Modric è già riuscito a conquistarsi.

L’impatto del croato sul Milan è stato immediato e profondo. La sua esperienza e calma in mezzo al campo sono preziose per una squadra in fase di ricostruzione. Con Modric al centro del progetto, il Milan di Allegri e Tare sembra avviato verso una stagione ricca di ambizioni, con la speranza di tornare a competere per i trofei più importanti.

Con la sua umiltà e classe, Luka Modric ha già conquistato il cuore dei tifosi e il rispetto dei compagni. L’avventura rossonera è appena iniziata, ma le premesse sono ottime per un futuro di grandi soddisfazioni.