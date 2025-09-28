Modric al Milan, la rivelazione da Milanello: il gesto che fa impazzire i rossoneri

Luka Modric, il segreto del suo impatto al Milan: l’aneddoto che emoziona i tifosi. Tutti i dettagli sui rossoneri

L’arrivo di Luka Modric, centrocampista croato classe 1985 e vincitore del Pallone d’Oro 2018, ha rappresentato per il Milan molto più di un semplice rinforzo tecnico. Voluto dal direttore sportivo Igli Tare, l’ex stella del Real Madrid è stato scelto per dare qualità ed esperienza al centrocampo guidato da Massimiliano Allegri, allenatore toscano noto per la sua disciplina tattica e la capacità di valorizzare i campioni.

Etica del lavoro e dedizione quotidiana

Secondo quanto riportato dal giornalista Peppe Di Stefano, Modric si è distinto fin dai primi giorni a Milanello per un approccio professionale esemplare: “È il primo ad arrivare e l’ultimo ad andare via. Non è una frase fatta”. Una routine che dimostra non solo la sua volontà di mantenersi competitivo nonostante l’età, ma anche la perfetta sintonia con la filosofia di sacrificio e concentrazione che Allegri sta cercando di trasmettere alla squadra.

Il croato, con la sua leadership silenziosa e il costante impegno negli allenamenti, è diventato un punto di riferimento tecnico e morale per i compagni.

Umiltà e rapporto con i tifosi

Oltre al rendimento in campo, Modric ha conquistato i cuori dei tifosi rossoneri grazie alla sua disponibilità. Ogni giorno, all’ingresso o all’uscita da Milanello, si ferma per salutare i sostenitori presenti, concedendo foto e autografi senza distinzione. Un gesto semplice, ma raro per un campione del suo calibro, che rafforza il legame tra squadra e tifoseria.

Il valore per il progetto Milan

Per Allegri, Modric rappresenta il prototipo del campione maturo: conosce i segreti della vittoria e li trasmette ai più giovani, diventando un modello dentro e fuori dal campo. Le sue prestazioni in Serie A, unite alla professionalità quotidiana, lo rendono il leader ideale per guidare il centrocampo rossonero.

Il DS Igli Tare, artefice del suo arrivo, può dirsi soddisfatto: non solo ha portato a Milano un giocatore di classe mondiale, ma anche un esempio di comportamento che rafforza la cultura del club. La costanza e l’umiltà di Modric sono la chiave della sua longevità e un patrimonio prezioso per il futuro del Milan.