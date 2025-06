Modric Milan, Sacchi ha dubbi: «Io credo che i tifosi rossoneri non siano tanto soddisfatti di questa operazione» - Calcio News 24

Modric Milan, Sacchi ha qualche dubbio: «Io credo che i tifosi rossoneri non siano tanto soddisfatti di questa operazione». Le parole

L’ex tecnico del Milan, Arrigo Sacchi, nel corso del suo articolo per la Gazzetta dello Sport, ha espresso i suoi dubbi e la sua perplessità sull’acquisto di Luka Modric, ex Real Madrid, da parte del Milan. Le parole:

PAROLE – «La domanda che infiamma il presente del Milan è la seguente: fanno bene i rossoneri a puntare su Luka Modric, un giocatore che va per i quarant’anni e che, nelle ultime due stagioni, non è stato titolare nel Real Madrid? Ho valutato l’aspetto economico: Modric è svincolato e arriva a parametro zero, mentre il costo dell’ingaggio dovrebbe aggirarsi sui 3,5 milioni di euro. Per il club si tratta dunque di un buon affare dal punto di vista finanziario: ci sono calciatori giovani che, tra spesa per il cartellino e per lo stipendio, richiedono un esborso notevolmente superiore e non hanno certo le qualità tecniche di Modric. Però, ragazzi, come si fa a puntare su un elemento di quarant’anni? Io credo che i tifosi rossoneri non siano tanto soddisfatti di questa operazione. Chiaro che nessuno può discutere la bravura del croato, sarebbe uno che non capisce nulla di calcio. Però ci siamo chiesti quante partite, e a quale ritmo, potrà giocare Modric? Puntare su di lui, però, mi sembra un azzardo».