Modric parla con i tifosi del Milan: «Condividere il mio Pallone d’Oro con i tifosi è un modo per restituire parte di questo affetto»

Luka Modrić ha fatto un regalo speciale al Milan, concedendo in prestito al museo rossonero il Pallone d’Oro conquistato nel 2018. Il club ha condiviso sui propri canali social il momento della consegna, sottolineando un gesto che ha colpito l’ambiente milanista.

Il campione croato, sempre più vicino al mondo rossonero negli ultimi mesi, rafforza così il suo legame simbolico con il club, aggiungendo un cimelio di enorme valore alla collezione del museo.

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NOTA UFFICIALE – «Un importante gesto simbolico verso i suoi tifosi del campione rossonero – che ha personalmente collocato il suo trofeo in una teca dedicata, impreziosita da frasi e immagini che raccontano la sua inimitabile carriera – e un ulteriore segno del forte legame tra Luka e il Club. Una connessione che precede di molto il suo approdo in Italia della scorsa estate, vista la passione per i nostri colori manifestata fin dall’infanzia dal nostro attuale numero 14».

PAROLE MODRIC: «Sin dal primo giorno in cui ho indossato questa maglia, ho avvertito una sensazione indescrivibile: per me, essere un giocatore di questo Club significa realizzare un sogno. Condividere il mio Pallone d’Oro con tutti i nostri tifosi, che da mesi non mancano di dimostrarmi il loro sostegno in ogni partita, è un modo per restituire loro parte di questo affetto. Forza Milan!».