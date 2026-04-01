Moggi non ha dubbi: «Sparita la Juve, soffocata da Calciopoli, la Nazionale italiana è sparita»

Moggi dopo il ko degli azzurri contro la Bosnia: « Sparita la Juve, soffocata da Calciopoli, la Nazionale italiana è sparita»

Luciano Moggi è intervenuto durante la trasmissione Ignotox su La7, soffermandosi sulla pesante sconfitta dell’Italia contro la Bosnia. Un ko che ha avuto conseguenze devastanti, sancendo la terza mancata qualificazione consecutiva degli azzurri ai Mondiali.

L’ex dirigente ha analizzato le cause del nuovo fallimento, evidenziando criticità strutturali e gestionali che, a suo avviso, continuano a frenare il movimento calcistico italiano. Un intervento che ha riacceso il dibattito attorno alla crisi profonda della Nazionale.

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PAROLE – «Io penso che venga da lontano il motivo dell’uscita dell’Italia dal Mondiale. Dopo il 2006 furono cacciati dirigenti, tra cui il sottoscritto, e tutti dissero qualcosa su Calciopoli. Sparita la Juve, soffocata da Calciopoli, la Nazionale italiana è sparita. È una vergogna… oggi abbiamo paura e soccombiamo alla Bosnia, in passato l’avremmo battuta noi in 9 e loro in 11».