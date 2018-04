Nel giorno dell’addio all’Arsenal, si rincorrono i retroscena legati ad Arsene Wenger, che, come ha affermato Moggi, fu vicino a sedersi sulla panchina bianconera

A fine stagione, Arsene Wenger non sarà più l’allenatore dell’Arsenal dopo 22 anni e 17 trofei conquistati. Un percorso lungo due decenni che però poteva interrompersi nel 2004 come spiega l’ex direttore sportivo della Juventus Luciano Moggi. Prima dello scandalo Calciopoli, l’allenatore francese fu in ballottaggio con Capello per sedersi sulla panchina bianconera. Spiega Moggi: «Arsene Wenger è stato ad un passo dalla Juventus; ma abbiamo scelto Capello perché è il più grande di tutti in quanto egli non solo svolgeva la funzione di allenatore, ma entrava anche nella gestione completa del team». Dopo il 2004 Wenger conquisterà tre Community Shield e quattro coppe d’Inghilterra, mentre l’allenatore friulano trionferà per due anni consecutivi in Italia con la Juventus, salvo poi vedersi revocati quegli scudetti dopo Calciopoli.