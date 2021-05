Luciano Moggi è sicuro sul valzer di allenatori della prossima stagione: ecco le dichiarazioni dell’ex dg della Juve

Luciano Moggi, dalle colonne di Libero, parla del valzer di allenatori che potrebbe esserci nella prossima stagione. Le sue parole.

«Gennaro Gattuso vuole lasciare in dote la Champions a De Laurentiis ed ai tifosi napoletani (ai quali il patron potrebbe regalare Massimiliano Allegri come “riparazione”) prima di trasferirsi alla Lazio di Lotito e Tare per sostituire Inzaghi. Simone Inzaghi prenderebbe il posto di Iachini alla Fiorentina».