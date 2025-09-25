Moggi elogia Tudor: «Lui è perfetto per la Juve. Deve continuare a puntare su quel giocatore» - Calcio News 24

Moggi elogia Tudor: «Ha il DNA Juventus, ma deve puntare su Vlahovic». Le parole

Igor Tudor rappresenta oggi una figura sempre più centrale nel panorama della Serie A. Dopo un primo anno positivo sulla panchina bianconera, dove ha saputo risollevare la squadra e conquistare un’insperata qualificazione in Champions League, il tecnico sta confermando il suo valore anche nella seconda stagione. Tra coloro che lo conoscono meglio c’è Luciano Moggi, storico dirigente della Juventus, che nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha speso parole significative per l’allenatore croato.

«Igor è un leader» – ha esordito Moggi – «sa come si fa. Ai miei tempi si è fatto largo in una rosa forte, nonostante non avesse un talento naturale. Ha sempre sopperito con carattere, intelligenza tattica e spirito di sacrificio». Secondo l’ex direttore generale della Juventus, Tudor ha capito un punto fondamentale per il successo della squadra: il ruolo chiave di Dusan Vlahovic. «Le fortune della squadra passano da lui» – ha aggiunto Moggi – «ma deve partire dalla panchina. Solo così può dimostrare al mondo di essere superiore agli altri attaccanti».

L’ex dirigente bianconero ha poi analizzato la costruzione dell’attuale rosa. A suo avviso, la Juventus avrebbe dovuto puntare su un centrocampista in più e su un difensore, limitando invece il numero di giocatori offensivi. «Con un centrocampo più robusto e una retroguardia più solida, Tudor avrebbe avuto ancora più margini per incidere».

Oltre agli aspetti tecnici, Moggi ha raccontato un aneddoto personale che testimonia il rapporto speciale tra lui e Tudor. «A Spalato, la sua città, ha una barca. Sapete come l’ha chiamata? Moggi. Questo dice tutto su quanto affetto ci fosse tra me e i miei ragazzi. E posso dire che me ne vogliono ancora».

Queste parole rafforzano il legame tra l’ex dirigente juventino e le nuove generazioni di tecnici che hanno vissuto l’ambiente bianconero da giocatori. Moggi, che ha contribuito a scrivere pagine importanti della storia della Juventus, continua a esercitare una certa influenza con le sue opinioni sempre dirette e mai banali.

Il futuro di Tudor dipenderà da tanti fattori, ma se c’è qualcuno che crede nella sua mentalità vincente, quello è proprio Luciano Moggi.