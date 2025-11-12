Moldavia-Italia, ct Popescu: «Determinati e coraggiosi contro gli Azzurri. Sulla sfida penso che...» - Calcio News 24

Moldavia-Italia, ct Popescu: «Determinati e coraggiosi contro gli Azzurri». Ecco le dichiarazioni

Il ct della Moldavia, Lilian Popescu, ha presentato la sfida contro l’Italia nella consueta conferenza stampa alla vigilia della partita di qualificazione ai Mondiali. La gara, che si giocherà domani sera a Chisinau, rappresenta un test cruciale per la nazionale moldava. Popescu ha sottolineato la difficoltà dell’avversario e al tempo stesso le opportunità offerte da una partita così prestigiosa: «Affrontiamo una squadra di alto livello, con giocatori di valore, che possono fare la differenza in qualsiasi momento. Per noi è una prova seria, ma anche un’occasione per dimostrare che il lavoro che stiamo facendo sta portando risultati. Stiamo migliorando passo dopo passo».

L’allenatore della Moldavia ha evidenziato come lo spirito della squadra sia uno degli elementi chiave per provare a rendere complicata la vita agli Azzurri: «L’atmosfera nello spogliatoio è eccellente. I ragazzi sono motivati, determinati e pronti a scendere in campo con organizzazione, disciplina e coraggio. Non vogliamo subire passivamente, ma mettere in pratica ciò che abbiamo preparato negli allenamenti».

Popescu ha poi confermato che l’unico assente tra i probabili titolari sarà il difensore Mihail Gherasimencov, bloccato da problemi legati al viaggio dal Canada, dove gioca. Tutti gli altri giocatori sono disponibili e in forma: «Siamo pronti a dare il massimo e vogliamo rendere questa partita un momento di crescita per la squadra».

In conferenza stampa è intervenuto anche il capitano Vadim Rata, che ha ribadito l’importanza di sfruttare l’atmosfera dello stadio per rendere difficile il compito agli ospiti italiani. «Sappiamo che l’Italia è un avversario di grandissimo livello, con una storia calcistica impressionante», ha dichiarato. «Dobbiamo goderci l’ambiente, concentrarci su quello che abbiamo preparato e dimostrare di poter competere contro squadre così forti».

La sfida Moldavia Italia si presenta dunque come un banco di prova per i padroni di casa, chiamati a dare il massimo davanti al pubblico di Chisinau. L’obiettivo dichiarato dal ct Popescu è chiaro: crescere come squadra e provare a mettere in difficoltà gli Azzurri con determinazione, coraggio e unità. Nonostante il pronostico sfavoribile, la Moldavia spera di far sentire la propria voce e dimostrare che il lavoro iniziato nelle ultime stagioni può portare frutti concreti anche contro avversari di grande calibro.

