Il Monaco piazza un altro colpo: Lukas Hradecky sarà il nuovo portiere titolare! Tutti i dettagli dell’operazione di mercato

Il calciomercato estivo del Monaco continua a sorprendere, confermando le ambizioni del club del Principato di tornare ai vertici della Ligue 1 e ritagliarsi un ruolo da protagonista anche in campo europeo. Dopo aver messo a segno operazioni di rilievo come l’ingaggio di Paul Pogba, centrocampista francese ex Juve e Manchester United, e Eric Dier, difensore inglese con una lunga militanza nel Tottenham, oltre al prestito di Ansu Fati, giovane talento spagnolo proveniente dal Barcellona, la società monegasca è pronta a ufficializzare un nuovo innesto di spessore tra i pali.

Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, Lukas Hradecky è a un passo dalla firma con il Monaco. Il portiere finlandese, 35 anni, ha già sostenuto le visite mediche e si appresta a sottoscrivere un contratto biennale con opzione per una terza stagione. Hradecky, ex capitano del Bayer Leverkusen, vanta una lunga esperienza internazionale con oltre 300 presenze in Bundesliga e numerose apparizioni in Champions ed Europa League. La sua leadership e affidabilità lo rendono il profilo ideale per guidare la retroguardia monegasca.

L’allenatore Adi Hütter, tecnico austriaco noto per il suo calcio propositivo e per aver guidato Eintracht Francoforte e Borussia Mönchengladbach, avrà a disposizione un portiere di grande carisma e solidità. Hradecky sarà il titolare indiscusso, portando equilibrio e sicurezza a una squadra che sta costruendo una rosa bilanciata tra giovani promesse e veterani di qualità.

Con questo acquisto, il Monaco conferma la propria strategia di rafforzamento mirato, puntando su giocatori con esperienza internazionale per dare continuità al progetto sportivo. L’arrivo di Hradecky rappresenta un tassello fondamentale per migliorare la fase difensiva e consolidare le ambizioni del club in vista della nuova stagione.