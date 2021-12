Monaco, il d.s. Mitchell: «Tchouameni è caro come il Casinò di Monte Carlo»

Il d.s. del Monaco Mitchell ha parlato del valore di Tchouameni, centrocampista che piace tanto alla Juventus

Paul Mitchell, direttore sportivo del Monaco, ha parlato a Tuttosport di Aurelien Tchouameni. Il giovane centrocampista francese è da tempo nel mirino della Juventus, anche se attualmente ha un costo proibitivo.

Le parole del dirigente: «Lui è giù un top player, compirà 22 anni a fine gennaio, e se vogliamo diventare anche noi uno dei più grandi club del mondo, come quelli che lo corteggiano, sarebbe bene tenercelo stretto. Va ricordato che il ragazzo è blindato da un contratto che lo lega al Monaco sino al 30 giugno 2024 e che la sua valutazione è decisamente degna di un crack. A Monte-Carlo tutto costa tanto. Dichiamo che Tchouameni è caro come il gran Casinò. È un giocatore completo, rapido forte fisicamente e tecnicamente, veloce: mi ricorda un po’ Steven Gerrard, ex motore del Liverpool e dell’Inghilterra».

