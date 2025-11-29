Calcio Estero
Monaco Psg, rabbia Chevalier: «La caviglia? Potrebbe andare meglio. Sono stato fortunato, la mia carriera avrebbe portuto prendere una svolta»
Monaco Psg, rabbia Chevalier. Dopo l’intervento di Camara nei confronti di Chevalier non sanzionato dall’arbitro il portiere si è sfogato ai media
Il Paris Saint-Germain è stato sconfitto 1-0 dal Monaco in un match cruciale per la testa della Ligue 1, con Minamino autore del gol decisivo. La sconfitta lascia il PSG vulnerabile, con Marsiglia e Lens pronte a sorpassare i parigini in caso di vittoria nelle rispettive partite contro Tolosa e Angers. La partita ha fatto discutere anche per un intervento non sanzionato dal VAR ai danni del portiere del PSG Lucas Chevalier da parte di Camara.
COMMENTO DI CHEVALIER SULLA PARTITA – «Ci sono state molte cose che non sono state oggi. Abbiamo sbagliato l’approccio alla gara, abbiamo perso dei palloni un po’ stupidi. Penso che non fossimo al 100%. Il Monaco è stato un po’ più tagliente. Abbiamo spinto negli ultimi 10 minuti ma non è stato sufficiente. Abbiamo molti infortuni dall’inizio della stagione, abbiamo incatenato molto. È una stagione particolare rispetto alla stagione scorsa».
L’INTERVENTO SU CHEVALIER E LA CAVIGLIA – Sull’intervento subito, Chevalier ha aggiunto: «La caviglia? Potrebbe andare meglio». E proseguendo a BeIN Sport: «Penso che tutti abbiano visto cosa sia successo… Penso che oggi la mia carriera avrebbe potuto prendere una svolta e sono stato molto fortunato. Ormai è successo, è il passato. Ma penso che a volte ci siano dei gesti che dobbiamo evitare. Oggi so solo che sono stato molto fortunato e che potrò continuare a giocare a calcio ogni settimana».
