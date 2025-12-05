Nazionali
Mondiale 2026, gli azzardi di Adani sulla Rai: «L’Ecuador può essere la sorpresa del Mondiale. Nella Colombia l’esterno più forte al mondo!»
Mondiale 2026, gli azzardi di Adani sulla Rai. L’ex calciatore, ora commentatore, ha pronosticato la squadra rivelazione e le potenzialità della Colombia
In occasione del sorteggio dei gironi dei Mondiali 2026, che si terranno in Canada, Stati Uniti e Messico, l’ex difensore Daniele Adani, ora opinionista televisivo, è intervenuto ai microfoni della Rai, commentando le squadre sudamericane e le loro potenzialità in vista della competizione.
L’ECUADOR, UNA POTENZIALE SORPRESA – «Può essere la sorpresa del Mondiale. Tantissimi membri della rosa vengono tutti dall’Independiente del Valle. Hanno un Campione d’Europa come Pacho e uno dei centrocampisti più forti del mondo come Caicedo».
LA COLOMBIA E L’ASSO DIAZ – «Hanno l’esterno più forte al mondo in questo momento, che è Luiz Diaz del Bayern Monaco».
Adani ha sottolineato l’importanza dei giocatori chiave in entrambe le nazionali, evidenziando come l’Ecuador possa sorprendere con la forza del suo collettivo e la qualità individuale di Caicedo, mentre la Colombia ha una stella in Diaz, il cui talento è ormai riconosciuto a livello globale. Concludendo, l’ex difensore ha espresso grande entusiasmo per queste nazionali che potrebbero fare strada nel Mondiale del 2026.
Convocati Coppa d’Africa, il Lecce comunica le tre importanti assenze per via del torneo! Ecco chi sono, quando partono e quali sono i loro impegni
Playoff Mondiali 2026 Europa: squadre, calendario, regolamento, risultati
Ultimissime
video
Perin: «Spalletti? Sul piano tattico è fenomenale, veramente incredibile, maniacale. Ha delle letture in campo che sono da fuoriclasse» – VIDEO
Perin, intervenuto a Fossano in occasione di un evento promosso da Balocco, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Le sue parole (Marco...