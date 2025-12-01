Mondiale Brasile, Ancelotti avverte Neymar e Vinicius Jr.: «Per essere convocati servirà essere al 100%. Abbiamo tanti giocatori fortissimi, devo scegliere chi sta meglio»

Mondiale Brasile, Ancelotti avverte Neymar e Vinicius Jr. Il ct ha ribadito l’importanza di essere in forma per il torneo, a prescindere dal nome

In un’intervista a Esporte Record, Carlo Ancelotti, commissario tecnico del Brasile, ha voluto fare chiarezza sul processo di selezione per il Mondiale 2026, ribadendo che nessun giocatore avrà favoritismi. Il tecnico italiano ha sottolineato che la scelta dei convocati dipenderà unicamente dalla condizione fisica dei giocatori, mettendo in luce l’importanza di essere al 100% per far parte della lista finale.

Nessuna corsia preferenziale – «Per andare al Mondiale bisogna essere al 100%. Abbiamo tanti giocatori fortissimi e devo scegliere chi sta meglio. Non riguarda solo Neymar: vale anche per Vinicius. Se lui fosse al 90% preferirei convocare un altro che garantisca il 100%, perché in attacco la concorrenza è enorme», ha spiegato Ancelotti.

La situazione di Neymar – «Il suo talento è fuori discussione. Purtroppo, nel periodo in cui siamo stati insieme, gli infortuni gli hanno impedito di raggiungere una condizione adeguata. Siamo a novembre…» ha aggiunto il tecnico, chiarendo che, nonostante i problemi fisici, Neymar «parte alla pari con tutti, avendo già dimostrato qualità straordinarie».

Vinicius Junior e il rapporto con Ancelotti – «Con Ancelotti stiamo costruendo un’identità di gioco. Manca poco alla Coppa del Mondo e dobbiamo entrare tutti nell’atmosfera giusta. La nostra occasione è arrivata», ha dichiarato Vinicius Junior, lodando il lavoro del tecnico e il rapporto consolidato con lui, che nasce dai tempi del Real Madrid e si è esteso ora anche in nazionale.