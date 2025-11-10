Mondiale Italia U17, gli azzurrini chiudono a punteggio pieno il girone A: Sudafrica battuto 3-1, con il solito Inacio ancora protagonista! Attesa per l’avversaria degli ottavi

Mondiale Italia U17, gli azzurrini chiudono a punteggio pieno il girone A grazie alla doppietta di Inacio al Sudafrica poi battuto 3-1! Attesa per l’avversaria degli ottavi

Prosegue a vele spiegate l’avventura dell’Italia U17 ai Mondiali di categoria in Qatar. La squadra guidata da Massimiliano Favo ha chiuso il girone A con tre vittorie su tre, battendo il Sudafrica per 3-1 e blindando il primo posto nel gruppo. Gli azzurrini erano già qualificati aritmeticamente ai sedicesimi, ma hanno voluto concludere la prima fase da imbattuti, confermandosi tra le migliori formazioni del torneo.

Protagonista assoluto ancora una volta Samuele Inacio, attaccante classe 2007 del Borussia Dortmund, autore di una doppietta che lo porta a quota quattro gol in tre partite. A completare il successo ci ha pensato Arena, attaccante della Primavera della Roma, a segno di testa per il momentaneo 2-1.

Favo fa turnover, Inacio apre subito le danze

Con la qualificazione già in tasca, Favo ha deciso di ruotare diversi uomini per gestire le energie: sei i cambi rispetto al successo con la Bolivia, tra cui Iddrisa, Bovio e Reggiani in difesa, e Pandolfi e Maccaroni in mezzo al campo. Proprio Maccaroni, dopo appena tre minuti, ha servito l’assist che ha mandato in gol Inacio con un destro preciso sul secondo palo.

L’Italia domina la prima mezz’ora ma spreca troppo, e al 40’ viene punita: dormita difensiva su una punizione battuta in fretta e tap-in vincente di Els per il momentaneo pareggio.

Arena decisivo, Inacio chiude i conti

Nella ripresa Favo inserisce Steffanoni ed Elimoghale, e la squadra torna a spingere con continuità. Dopo diverse occasioni, arriva il 2-1 firmato Arena con un preciso colpo di testa su corner. Pochi minuti dopo, lo stesso attaccante serve un assist perfetto a Inacio, che firma il 3-1 definitivo.

Nel finale c’è tempo per una traversa su punizione di Baralla e per un piccolo spavento legato all’infortunio di Iddrisa, sostituito precauzionalmente. Gli azzurrini chiudono così un girone dominato e guardano con fiducia alla fase a eliminazione diretta, dove il sogno mondiale entra davvero nel vivo.

