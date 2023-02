Mondiale per Club: Al Hilal e Al Ahly in semifinale

Al Hila e Al Ahly sono in semifinale del Mondiale per Club, dove troveranno i campioni del Sud America del Flamengo e il Real Madrid

L’Al Hilal e l’Al Ahly sono in semifinale al Mondiale per Club. I sauditi dell’Al-Hilal hanno battuto 5-3 il Widad Athletic di Casablanca ai rigori, dopo l’1-1 con cui si era chiusa la partita e ora affronteranno il Flamengo.

Per gli egiziani, che hanno superato Seattle per 1-0, appuntamento con il Real Madrid in semifinale.