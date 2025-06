Mondiale per Club, Girone C: sospesa Aukland-Boca Juniors, ma destino già deciso. Il Benfica vince e passa con il Bayern

Nella terza giornata del girone C del Mondiale per Club, la sospensione del match tra Aukland e Boca Juniors annulla la contemporaneità dei campi, ma il destino del girone si decide comunque in anticipo.

In quel di Charlotte il Bayern Monaco cade per 1-0 e concede il sorpasso al Benfica che grazie al gol di Schjelderup al 13, conquista il primo posto del girone.

Un gol decisivo, che scaccia via i fantasmi di una possibile contemporaneità persa con con il match di Nashville, in cui il solito maltempo ha interrotto il gioco al al 54′.

La partita, ripresa alle 23.15, che vede affrontarsi Aukland e Boca Juniors, sarebbe infatti potuta essere decisiva in caso di vittoria degli argentini e sconfitta del Benfica, con possibile aggancio a pari punti in classifica e la differenza reti a risultare decisiva.

Per fortuna, della FIFA, il Benfica ha fatto il suo, portando a casa 3 punti che le assicurano il primo posto a 7 punti, uno in più del Bayern con conseguente intreccio agli ottavi con la seconda classificata del girone di Flamengo e Chelsea.

Al momento della sospensione, invece, era a soli 2 punti il Boca Juniors, che ripartirà dal punteggio di 1-1, contro l’Aukland, con il match, che sembrava essersi messo in discesa per gli argentini con l’autorete di Garrow al 26′, che si è completamente riaperto quando al 52′, dopo 17 gol subiti, l’Aukland ha realizzato grazie al Gray il suo primo gol nella competizione, siglando l’1-1 al 52′.

Tutto bene quel che finisce bene, dunque, per il Benfica, che conquista il primo posto del girone in rimonta sul Bayern Monaco, grazie ad un match disputato in maniera superba e ad un incredibile Trubin che in 3 occasioni, due su Sané e una su Pavlovic ha salvato il risultato.