Mondiale per Club, si chiude il girone B! Tre squadre a 6 punti, Psg primo e Atletico che batte il Botafogo ma saluta la competizione

Mondiale per Club, si chiude il girone B! Passano Psg e Botafogo, fuori l’Atletico per differenza reti

Si chiude ufficialmente il girone B del Mondiale per Club con i passaggi del turno di Psg e Botafogo, rispettivamente in quest’ordine, nonostante un parità di punteggio, a 6 punti, delle prime due classificate con l’Atletico Madrid, terzo per differenza reti.

Ad essere decisivo il 4-0 della prima giornata, rifilato dal Psg agli spagnoli, con il Botafogo che pur avendo ottenuto un successo nei confronti diretti con i francesi, chiudono alle spalle complice la sconfitta per 1-0 contro l’Atletico.

Primo posto nel girone che nel Psg arriva grazie al successo per 2-0 contro il Seattle grazie alle reti, una per tempo, degli ex Serie A, Kvaratskhelia e Hakimi.

Atletico Madrid – Botatogo

Sono le polemiche al termine dei primi 45 minuti ad accendere il match andato in scena a Pasadena, al Rose Bowl Stadium, tra la formazione spagnola di Diego Simeone e i brasiliani del Botafogo.

In un primo tempo molto equilibrato, con qualche occasione in più per l’Atletico, ugualmente impreciso sotto porta, è infatti un episodio dubbio al centro dell’area di rigore del Botafogo, su un attacco dei biancorossi, a destare sospetti, con il Var che chiama al monitor l’arbitro messicano Palazuelos che però assegna, per una spinta di Sorloth leggermente antecedente all’episodio, il calcio di punizione a favore dei sudamericani.

Non mancano le occasioni nella ripresa per il Botafogo, con Oblak grande protagonista poco dopo l’ora di gioco con un intervento su Jesus per poi ripetersi un minuto più tardi anche su Gregore.

Entrati nei dieci minuti finali, la chance più clamorosa della ripresa per l’Atletico Madrid arriva con il tacco di Griezmann che si spegne sull’esterno della rete alla sinistra del portiere brasiliano graziato dal talento francese che però aggiusta la mira pochi minuti più tardi, quando al minuto 86 sul cross da sinistra di Alvarez si fa trovare solo al centro dell’area e di sinistro al volo sigla l’1-0.

Al 93′ Lino ha la chance per raddoppiare, ma l’intervento di John è comodo alla sua destra e blocca in tuffo alla sua destra. Ma il Botafogo mostra difficoltà e paura nei 3 minuti di recupero restanti, con l’Atletico che allo si sbilancia alla ricerca di un gol qualificazione che però non arriva.

Seattle Sounders – Paris Saint Germain

Tengono botta alla squadra Campione d’Europa gli statunitensi di Seattle che nel corso del primo tempo avvicinano il vantaggio in più di qualche occasione, ma vanno sotto poco dopo la mezz’ora per la deviazione fortunosa di Kvaratskhelia che sulla conclusione da fuori di Vitinha, indirizzata ampiamente lontano dal palo alla sinistra del portiere dei padroni di casa, colpisce con la schiena deviando in porta la sfera per l’1-0 dei francesi.

Nella ripresa è il 66′ il minuto della svolta con i padroni di casa che con Vargas arrivano dalle parti di Donnarumma, ma non calciano, vista la finta dell’attaccante che porta al possesso perso del Seattle e alla ripartenza del Psg che si capovolge in avanti con Barcola e che trova il gol con Hakimi servito sul secondo palo, e completamente indisturbato, dall’ala francese, per il 2-0.

All’85’ è Tolo su Zaire-Emery che salva dal terzo gol il Seattle con un intervento provvidenziale nei pressi della linea di porta.

Prova a riaprirla nel finale di gara il Seattle che con Morris appena entrato spaventa Donnarumma con una conclusione da fuori, così come Roldan, che al contrario del compagno prova dalla distanza a superare il portiere italiano, ma la conclusione termina alla sua sinistra.

Classifica finale e passaggi del turno

Come detto in apertura, il girone si conclude con tre squadre a pari punti, 6, nelle tre partite disputate. In vetta il Psg grazie alla differenza reti, seguito da Botafogo, secondo e dall’Atletico Madrid, terzo. Ultima nel girone, senza punti, il Seattle.

Il passaggio del turno da prima porta i parigini ad affrontare la seconda classificata del girone A, il 28 giugno alle 18, mentre il Botafogo scenderà in campo alle 18 del 29 giugno contro la capolista del primo girone.