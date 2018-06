Infortunio Neymar, brutte notizie per il Brasile: il fuoriclasse di proprietà Paris Saint Germain ha riportato un problema alla caviglia in allenamento, le ultime

Infortunio Neymar, in casa Brasile c’è grande apprensione. Dopo il pareggio per 1-1 contro la Svizzera, la formazione di Tite è tornata al lavoro in vista del secondo impegno con il Costa Rica ma nella seduta di allenamento di oggi è arrivata la tegola: problema alla caviglia per il fuoriclasse del Paris Saint Germain, trascinatore tecnico e caratteriale dei verdeoro.

Dopo il riscaldamento con un torello, Neymar è uscito dal rettangolo verde zoppicante: il numero 10 brasiliano è rientrato negli spogliatoi seguito da medici e fisioterapisti. La caviglia è quella del piede infortunato e operato qualche mese fa e c’è paura per una possibile ricaduta: attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore, il popolo verdeoro con il fiato sospeso…