Mondiale Under 17, l’Italia conquista la medaglia di bronzo! Storico traguardo per la formazione di Favo che supera nella finalina il Brasile ai calci di rigore

Mondiale Under 17, l’Italia conquista la medaglia di bronzo! Gli Azzurrini superano il Brasile in una finalina emozionante e portano a casa il terzo posto nel torneo

L’Italia Under 17 ha concluso il Mondiale con un risultato senza precedenti, conquistando il terzo posto, il miglior piazzamento di sempre per gli Azzurrini in questa competizione. La squadra di Massimiliano Favo ha battuto il Brasile ai calci di rigore dopo un intenso 0-0 che ha caratterizzato tutti i tempi regolamentari.

Dopo la delusione della semifinale persa contro l’Austria (2-0), l’Italia si è rialzata con determinazione nella finalina contro i verdeoro, che erano stati eliminati in precedenza dal Portogallo. I ragazzi di Favo hanno gestito bene anche una lunga superiorità numerica, scaturita dall’espulsione di Vitor Fernandes al 14′ del primo tempo. Nonostante le numerose occasioni create, il gol non è arrivato nei 90 minuti regolamentari.

A decidere tutto sono stati i calci di rigore. Il portiere Longoni è stato il grande protagonista, con due parate decisive che hanno dato l’opportunità agli Azzurrini di chiudere il match. A siglare il rigore della vittoria è stato Baralla, con un tiro che ha consegnato all’Italia una medaglia storica e pesantissima, segnando così il culmine di un percorso indimenticabile per i giovani talenti italiani.

