Mondiali 2022 dove si giocano: ecco tutti gli impianti del Qatar per la prossima Coppa del Mondo

Mentre stanno andando in scena i Mondiali 2018 in Russia, sono in molti – soprattutto italiani… – a chiedersi dove si giocheranno i Mondiali 2022. La sede sarà il Qatar e quasi certamente si giocherà d’inverno, tra novembre e dicembre. Sono dodici gli stadi del Qatar che ospiteranno il Mondiale: su tutti il Khalifa International Stadium di Doha, già pronto da tempo e stadio di punta della rassegna qatariota. Oltre a questo ci saranno due impianti da rinnovare, ovvero Ahmed bin Ali Stadium e Al Gharafa Stadium. Il primo si trova a Al-Rayyan, a nordovest della capitale Doha e qui Juventus e Milan giocarono la Supercoppa 2016. Il secondo invece sarà vicino Doha e avrà quasi 45mila posti.

Nove impianti saranno da costruire ex novo. Il Lusail Iconic Stadium sarà quello della partita inaugurale e probabilmente della finale, sarà costruito a Lusail, città anch’essa in costruzione. A Madinat ash Shamal, nord del Qatar, sarà messo in piedi l’Al-Shamal Stadium, dalla forma che ricorda le imbarcazioni qatariote. A Al Khor ecco l’Al-Khor Stadium mentre a Al Wakrah l’Al Wakrah Stadium, con tanto di piscina e spa. A Umm Salal verrà tirato su l’Umm Salal Stadium, infine ci saranno altri tre impianti a Doha: Sports City Stadium, Qtar University Stadium e Education City Stadium.