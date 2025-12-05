Mondiali 2026, il ct del Canada Jesse Marsch sul sorteggio: «Pronti a vincere il girone! Italia? Sarebbe eccezionale. Sarebbe meglio per il Canada se…»

Mondiali 2026, il ct del Canada Jesse Marsch ha parlato del sorteggio che ha visto coinvolta anche la nazionale italiana, scherzando sui tifosi dal doppio passaporto

In vista della possibile qualificazione alla Coppa del Mondo 2026, il commissario tecnico del Canada, Jesse Marsch, ha parlato ai microfoni della tv TSN, analizzando le sfide del gruppo B, che includerebbe anche l’Italia di Gennaro Gattuso qualora gli Azzurri dovessero vincere i playoff.

LA VITTORIA DEL GRUPPO B – «Sì, penso che il Canada possa vincere il gruppo B. Dovremo essere in forma e farci trovare pronti, rimanendo focalizzati su noi stessi. Sapendo che potremo giocare in casa, il che è un bel vantaggio».

LO SCONTRO CON L’ITALIA – «Affrontare l’Italia se si qualifica ai playoff? Penso che giocare contro l’Italia sarebbe eccezionale. Ci sarebbero un sacco di italo-canadesi alla partita… e sarebbe meglio che tifassero per il Canada, è tutto quello che dirò» (sorride, n.d.r.).

Marsch ha espresso ottimismo riguardo alle possibilità della sua squadra, sottolineando l’importanza di essere pronti e concentrati, approfittando anche del vantaggio di giocare in casa. La prospettiva di un incontro con l’Italia sarebbe una sfida affascinante, anche per il legame tra Canada e Italia, che potrebbe aggiungere un tocco speciale al match.