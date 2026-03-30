Mondiali 2026, le favorite per il titolo: Argentina, Spagna, Inghilterra e Francia davanti a tutte? Ecco come arrivano le big 4

L’edizione 2026 della Coppa del Mondo sarà la più imponente di sempre. Il nuovo formato allargato introdurrà dinamiche inedite, offrendo potenzialmente a squadre ricche di talento ma storicamente meno forti – come Marocco, Norvegia, Stati Uniti o Portogallo – l’opportunità di spingersi fino in fondo. Tuttavia, sebbene le sorprese non manchino mai, nel calcio alla fine sono quasi sempre i pronostici della vigilia a essere rispettati. Ecco un’analisi delle quattro nazioni con le maggiori probabilità di alzare il trofeo.

Argentina

Nessuna nazionale è riuscita a difendere il titolo mondiale dai tempi del Brasile di Pelé nel 1958, capace di ripetersi in Cile 4 anni dopo. Ma gli standard dell’Argentina non si sono affatto abbassati dopo il trionfo in Qatar nel 2022. L’Albiceleste, attuale numero due del ranking globale, vanta una statistica impressionante: non ha mai perso una semifinale mondiale, raggiungendo l’atto conclusivo in tutte e sei le occasioni in cui è arrivata tra le prime quattro. Inoltre, ha confermato il proprio dominio continentale difendendo con successo la Copa America nel 2024.

Spagna

Generalmente, i campioni d’Europa in carica si presentano al Mondiale tra i favoriti assoluti (con la dolorosa eccezione dell’Italia nel 2022). Sotto la guida di Luis De La Fuente, le Furie Rosse hanno abbandonato il puro tiki-taka del passato per abbracciare uno stile ibrido, fatto anche di un asfissiante pressing alto. Con Lamine Yamal – secondo classificato al Pallone d’Oro 2025 ad appena 18 anni – e un centrocampo dalla profondità invidiabile che costringe a scegliere tra due come Rodri e Martin Zubimendi, la Spagna fa paura a chiunque.

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Inghilterra

I Tre Leoni non vincono un trofeo maggiore dal 1966 e spesso sembrano mancare del piglio necessario nei momenti decisivi, ma la loro costanza è innegabile: hanno raggiunto la finale degli ultimi due Europei. Dopo aver ricostruito la squadra nell’ultimo decennio, Gareth Southgate ha lasciato la panchina al termine di Euro 2024. Al suo posto è arrivato Thomas Tuchel, un tattico d’élite e collaudato. Sarà il 2026 l’anno giusto per spezzare l’infinita maledizione inglese?

Francia

I Bleus si presentano con una profondità di rosa ineguagliabile e un mix perfetto di gioventù ed esperienza. Kylian Mbappé, a 27 anni, è all’apice della carriera ed è a un passo dal diventare il miglior marcatore di sempre della sua nazionale. Il veterano N’Golo Kanté farà da chioccia ad astri nascenti come Olise, Barcola e Doué, mentre Camavinga e Tchouameni blindano la mediana. Didier Deschamps lascerà l’incarico dopo il Mondiale (con Zinedine Zidane in pole per sostituirlo): vincere la Coppa del Mondo sarebbe il modo perfetto per chiudere in gloria un ciclo lungo 14 anni.