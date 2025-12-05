Mondiali 2026, ancora Trump: «Da sempre innamorato del calcio. Mi piaceva molto quel giocatore!»

Trump: “Il football è questo” in vista dei Mondiali 2026. Ecco le dichiarazioni del presidente degli USA

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha offerto una battuta durante un evento dedicato al calcio, commentando la sua esperienza con il gioco più popolare al mondo in vista dei Mondiali 2026. “Guardavo Pelé”, ha detto Trump, “e ho capito che questo è il vero football. Forse avremmo dovuto chiamare diversamente il football americano…”

Il riferimento al leggendario campione brasiliano sottolinea il rispetto di Trump per la tradizione del calcio internazionale, in un momento in cui gli Stati Uniti si preparano a ospitare per la prima volta una Coppa del Mondo insieme a Messico e Canada. I Mondiali 2026 rappresentano un evento storico: tre Paesi ospitanti, 16 città e 48 squadre in competizione per il titolo di campione del mondo, un format ampliato che promette di trasformare l’estate in un festival globale del calcio.

Trump ha voluto con la sua battuta evidenziare le differenze tra il football americano e il calcio internazionale, pur riconoscendo la passione e l’impatto che lo sport ha negli Stati Uniti. L’attenzione dei media e dei tifosi verso i Mondiali 2026 è altissima, considerando non solo il numero di squadre e partite, ma anche il potenziale economico e mediatico dell’evento.

I Mondiali 2026 saranno un’occasione unica per mostrare il calcio negli Stati Uniti, coinvolgendo milioni di spettatori locali e globali. La presenza di figure politiche e sportive di spicco, come Trump e Gianni Infantino, contribuisce a dare maggiore visibilità al torneo e a rafforzare il legame tra sport, diplomazia e cultura internazionale.

Con la battuta su Pelé e il riconoscimento del calcio come vero football, Trump ha voluto ricordare quanto lo sport sia universale e capace di unire nazioni diverse, anticipando l’evento che segnerà un capitolo storico nella storia dei Mondiali 2026.

