Mondiali 2026, il commento di Yakin (ct della Svizzera) dopo il sorteggio: «Gruppo duro, ma siamo pronti. Canada? Ricordo come hanno giocato in Qatar. 2002? Brutti ricordi»

Mondiali 2026, il commento di Yakin (ct della Svizzera) dopo il sorteggio, in particolare sullo scontro diretto con il Canada per il passaggio del turno

Intervenuto ai microfoni della televisione canadese TSN, il commissario tecnico della Svizzera, Murat Yakin, ha commentato il sorteggio per la fase a gironi della Coppa del Mondo 2026, evidenziando le difficoltà del gruppo che include anche il Canada, il Qatar e, in caso di qualificazione, l’Italia di Gennaro Gattuso.

IL GRUPPO E LA SFIDA CON IL CANADA – «È un gruppo molto duro. Sono veramente contento di giocare in Canada, ora potremo programmare tutto».

RICORDI DAL 2002 E L’ATTESA – «Il Canada ha giocato molto bene in Qatar, conosciamo la loro qualità. Cosa ricordo del precedente del 2002? Brutti ricordi, ma era un’amichevole, anche se l’abbiamo persa, questa volta proveremo a vincere. La qualità della squadra la conosco, è un mix di giocatori che giocano in Canada e altri in Europa. Io mi focalizzo sulla mia squadra, ma sarà bello affrontarlo. Sarà la terza partita del girone? Se entrambe le squadre saranno già qualificate per il turno successivo ne sarei felice».