Mondiali Under 20, svelati i gironi. Ecco quali saranno gli avversari dell’Italia, vicecampione in carica

Dopo la sconfitta in finale 2023 contro l’Uruguay, la Nazionale Under 20 è pronta per un nuovo assalto al Mondiale di categoria che si giocherà tra il 27 settembre e il 19 ottobre, in Cile.

Sono stati svelati i gironi che comporranno la prima fase del torneo, con l’Italia che è finita nel gruppo D ed affronterà Australia, Cuba e Argentina.

Saranno 24 le nazionali al via del Mondiale, che si giocherà in quattro sedi: Rancagua, Santiago, Talca e Valparaiso. Accederanno agli ottavi di finale le prime due classificate di ogni girone più le quattro migliori terze.

L’Italia giocherà le tre gare dei gironi a Valparaiso, capitale dell’omonima provincia e regione cilena, città portuale di circa 320mila abitanti, esordendo domenica 28 settembre alle 23 italiane contro l’Australia; stesso orario per la partita di mercoledì 1° ottobre contro Cuba, mentre il match contro l’Argentina si giocherà alle ore 2 della notte tra sabato 3 e domenica 4 ottobre.

Questi i raggruppamenti completi.

Gruppo A: Cile, Nuova Zelanda, Giappone, Egitto

Gruppo B: Corea del Sud, Ucraina, Paraguay, Panama

Gruppo C: Brasile, Messico, Marocco, Spagna

Gruppo D: ITALIA, Australia, Cuba, Argentina

Gruppo E: Stati Uniti, Nuova Caledonia, Francia, Sudafrica

Gruppo F: Colombia, Arabia Saudita, Norvegia, Nigeria

In riferimento al girone, ha parlato Bernardo Corradi, ct della nazionale azzurra under 20. Queste le sue parole.

PAROLE – «Più che le squadre da affrontare era importante l’aspetto logistico. Il fatto di essere a Valparaiso, città sul mare e con strutture di alto livello, ci permetterà di prepararci bene. Parlando delle avversarie, l’Argentina è sicuramente una delle pretendenti al titolo, con il sorteggio che ci ha messo di fronte anche Australia e Cuba. Sappiamo che l’obiettivo è quello di passare il primo turno, poi vedremo gli incastri, ma quando sei l’Italia e affronti una competizione del genere sono più le squadre avversarie che temono te rispetto al fatto che tu possa temere le avversarie. Vedremo poi come riusciremo a preparare l’evento, visto lo spostamento a settembre che ha condizionato un po’ tutti gli allenatori. C’è però grande consapevolezza e, arrivando al sorteggio, si percepisce l’importanza della competizione e di essere qui a rappresentare il tuo paese. Ci sono grande senso di responsabilità, orgoglio e voglia di scendere in campo»